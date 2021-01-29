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Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de ‘Yok canım ölmedi, yaşıyor’ diyecekler

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alparslan Özmol, "Coronadan öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:25, 29/01/2021
Haberler Magazin

‘Çaycı Hüseyin’ olarak bilinen ve sosyal medyada sürekli öldüğü yönünde iddialara konu olan Alparslan Özmol, konuştu. Hakkında sosyal medyada sık sık ‘öldü’ paylaşımları yapılmasının kendisine anlamsız geldiğini söyleyen Özmol, ölüm haberleri yerine işiyle anılmak istediğini belirterek şunları söyledi:

“Mizah olmadan yaşayamayız ama kaliteli mizah önemli. Sürekli öldü haberleri insanların yakınlarına zarar veriyor. Coronadan öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Benim üzerimden öldü haberlerinin çıkması anlamsız geliyor.”

“BİR TIK UĞRUNA ŞEREFİNİ SATMAK…”

“Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, ‘Şok şok şok, Çaycı Hüseyin’e bir şey oldu’ yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor.”

“Sürekli ‘Öldün mü ağabey? Cenazen Konya’dan kalktı. Konya’da deniz mi var?’ gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar. O zaman da ‘Yok canım ölmedi, yaşıyor’ diyecekler.”

“ADAMI HASTA ETMEYİN”

“Bizim camiada zaten öldükten sonra değerin artar. Ama ben ölmeden, öldü diye gündeme gelmek ve ekranlara bir proje yapmadan gelmek anlamsız geliyor. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin.” (DHA)

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Çocuklar Duymasın Haber internet Konya Ölüm uçak
Yayınlanma Tarihi:15:09,