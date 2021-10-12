Çaycı Hüseyin yine öldü!

Sosyal medya yine 'Çaycı Hüseyin' lakaplı Alparslan Özmol'un sözde ölüm haberleri ile doldu taştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli’ye bir firmanın tanıtımı için giden ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un öldüğüne yönelik iddialar sürekli sosyal medyada yer alıyor. Sosyal medyada yine öldüğüne yönelik haberler çıkan Alpaslan Özmol, “Adamı hasta etmeyin kardeşim, ölmedim ben” dedi.

“TEŞKİLAT DİZİSİNDE ÖLMEK İSTERİM”

‘Öldü’ haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, “Yine öldü haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek ‘Teşkilat’ dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim” dedi.

‘Öldü’ paylaşımlarında güzel esprilerin de yapıldığını belirten Özmol, “Mizah kültürümüz tavan yapmış durumda. Bazıları beni görünce ‘Sen ölmedin mi?’diye yanıma geliyor. Bundan sıkılmadım, gündeme bile geliyorum. Aslında beni televizyonda görmek istiyorlar, o nedenle yaptıklarını sanıyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

