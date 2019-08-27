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‘Çaycı Hüseyin’den basın açıklaması: ‘Ölmedim’
‘Çaycı Hüseyin’den basın açıklaması: ‘Ölmedim’
Tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol, hakkında çıkan öldü haberlerine esprili bir dille tepki gösterdi
Magazin 27 Ağustos 2019 - 14:13

Hakkında sık sık ‘öldü’ haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol; namı değer ‘Çaycı Hüseyin’, ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı. Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı, Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini belirterek, asılsız haberlere tepki gösterdi.

“ANKARA SAHİLLERİNDE KUTUP AYISI SALDIRISINA UĞRAMADIM”

Hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, “Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına uğramadım, güzide ilimiz Çorum'da gerçekleşen tsunamidede metrelerce sürüklenip can çekişmedim” diyerek, sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade etti. Son olarak hayranlarına da seslenen Özmol, “Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz” diyerek, sevenlerine takipte kalmalarını söyledi. İHA

Son güncelleme: 14:14 - 27.08.2019
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