Ceceli açıkladı: Tarkan beni duygulandırdı

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İlk defa tüm bayram çalıştım diyen Ceceli, “Oğlum Arın'a bayram harçlığını Arife Gürü verdim. Çok karlı çıktı. Babam bonkördür. O bile hala bize para verir biz de Arın'a veririz” diye konuştu. Hiç unutamadığı bir bayram anısını anlatan Ceceli, “Küçükken bayramlaşmaya Gebze'ye gitmiştik. Git-gel 6 saat sürdü. Babama ‘Niye bayramın ikinci günü gitmiyoruz' diye sitem etmiştim” diye konuştu.

İLK KEZ ÇEŞME’DE…

İkinci kez baba olmak isteyip istemediği sorulan Mustafa Ceceli, “İki yıl içinde düşünmüyoruz” dedi. Tarkan'ın babalık haberi karşısında oldukça duygulandığını ifade eden Ceceli, “Firuze şarkısını yaptığımız dönemde stüdyoda hep baba olmak istediğini söylüyordu. Arın'la oyunlar oynuyordu. Fotoğraf paylaşanı beni çok duygulandırdı. Alişan'da aynı şekilde babalık heyecanı yaşıyor. Allah hayırlısıyla bebeklerini kucaklarına almayı nasip eylesin” diye konuştu. Eşi Selin ile birlikte tatil için ekim ayını beklediklerini söyleyen Ceceli, “Yurtdışı tatili düşünüyoruz. Konser aralarında Çeşme ya da Bodrum yapabiliriz. İlk kez Selin'le Çeşme'de el ele görüntülendik. Artık kilo verdim. Yüzerken çekerler beni” diyerek espri yaptı.