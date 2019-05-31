Çeçen lider Kadirov’un oğlu Diriliş Ertuğrul’da…
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, İstanbul ziyareti sırasında ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setini ziyaret etmiş ve burada oyuncularla sohbet etme fırsatı bulmuştu.
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Dizide oynayan Adem’in dayısı Turpal Ali İbragimov’un Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre; 11 yaşındaki Adem, Diriliş Ertuğrul dizisinde yeteneklerini sergiledi. Daha önce Ramzan Kadirov, dizi setini ziyaret etmiş ve dizinin yapımcıları ile oyuncularını ülkesine davet etmişti.