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Çeçen lider Kadirov’un oğlu Diriliş Ertuğrul’da…
Çeçen lider Kadirov’un oğlu Diriliş Ertuğrul’da…
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'un üçüncü oğlu Adem, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadı.
Magazin 31 Mayıs 2019 - 09:20

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, İstanbul ziyareti sırasında ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setini ziyaret etmiş ve burada oyuncularla sohbet etme fırsatı bulmuştu.

Çeçen liderin oğlu Adem

DAYISI PAYLAŞTI

Dizide oynayan Adem’in dayısı Turpal Ali İbragimov’un Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre; 11 yaşındaki Adem, Diriliş Ertuğrul dizisinde yeteneklerini sergiledi. Daha önce Ramzan Kadirov, dizi setini ziyaret etmiş ve dizinin yapımcıları ile oyuncularını ülkesine davet etmişti.