Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’in hasretine dayanamadı
Sevgilisinin hasretine dayanamayan basketbolcu Cedi Osman, Cleveland’tan Mardin’e geçerek Hercai dizisinin setinde olan Ebru Şahin’in yanına gitti.
Cedi Osman, sevgilisiyle gün batımına karşı çekildikleri aşk pozunu ” iyi ki” notuyla takipçileriyle paylaştı.
Ünlü çiftin hayranları, “Mesafeler aşka engel değil” yorumunda bulundu.
“EBRU AİLEYE GİRDİ”
Cedi Osman, geçen haftalarda ise sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta basketbolcunun yeğeninin de yer alması, “Ebru aileye girdi” yorumlarına neden olmuştu.
Fotoğrafta basketbolcunun yeğeninin de yer alması, “Ebru aileye girdi” yorumlarına neden olmuştu.