Cedi Osman ve Ebru Şahin aşka geldi

Çok kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Şahin ve Cedi Osman, Çeşme tatiline devam ediyor. İkili yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine yaşadıkları tutkulu aşkı bir kez daha gösterdi.

Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman’la çekilen aşk fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı. Kısa aralıklarla pek çok ünlü ismin aşkına dair fotoğraflar paylaştığı sosyal medyada Osman ve Şahin’in kareleri de büyük ilgi gördü.

Her ne kadar başlarda Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabul etmekte zorlansa da ikilinin yaptığı paylaşımlar bu ilişkinin uzun soluklu olacağını gösteriyor.

Paylaşıma kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi. Cedi’nin de paylaşımın altına kalp emojsi koyması dikkatlerden kaçmadı.