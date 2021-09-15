Cedi Osman’dan Ebru Şahin’e Kapadokya’da evlilik teklifi

Oyuncu Ebru Şahin sosyal medya hesabından, NBA yıldızı sevgilisi Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu.

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Oyuncu Ebru Şahin, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile 1 yıldır aşk yaşıyor.

Ebru Şahin, 1 ay önce muhabirlerin “Siz ne zaman evleniyorsunuz?” sorusuna “Teklif almadım” diye yanıt vermişti.

Şahin’in beklediği teklif nihayet Kapadokya tatilinde geldi.

Ebru Şahin, Cedi Osman’ın yaptığı romantik evlenme teklifini tek taşını göstererek “Evet dedim” diyerek duyurdu.

“BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

Ebru Şahin, ilişkisiyle ilgili geçen günlerde verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

* Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var.

* Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.

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