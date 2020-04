Cehennem Melekleri oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 1 konusu ve oyuncu kadrosu…

Cehennem Melekleri 1 filmi gösterime girdikten 10 yıl sonra televizyon ekranına geliyor. Ekrana gelmesi ile birlikte Cehennem Melekleri 1 filminin oyuncuları ve konusu da merak konusu oldu. Peki Cehennem Melekleri 1'de kimler oynuyor? İşte konusu ve oyuncuları…

CEHENNEM MELEKLERİ 1 KONUSU

The Expandables bir kiralık savaş timidir ve bu sefer ki görevleri Güney Amerika'da bir ülkeye sızarak, bu ülkenin acımasız dikatatörünü devirmektir.. Fakat görev başlar başlamaz The Expandables grubu herşeyin tam olarak göründüğü gibi olmadığını anlar ve kendilerini tehlikeli bir ihanet ağının içerisinde bulurlar. Görevlerinin tamamlanmasının engellenmesi ve masum bir insanın hayatının tehlikeye atılmasından başka The Expandables grubu daha zor bir durum olan grubun dağılma tehlikesiyle karşı karşıyadır..

CEHENNEM MELEKLERİ OYUNCULARI

Sylvester Stallone …. Barney Ross a.k.a. “The Schizo”, uzun zamandır harcananların ve takımının lideri.

Mickey Rourke …. Tool, Cehennem Melekleri’ne yardımcı olup Ross’un eski ekibinden bir silah tüccarı.

Jason Statham …. Lee Christmas, bir İngiliz Expendable takımın ikinci komutanı ve eski SAS askeri. Close Quarters Combat uzmanı. Bıçakları çok iyi kullanır.

Jet Li …. Bao Thao, bir paralı asker.Vietnam ‘lı.

Dolph Lundgren …. Gunner Jensen, bir uzman ve savaş gazisi olan bir İsveçli bir Expendable.

Terry Crews …. Hale Caeser, bir Expendable ve Bao Thao’nun en iyi arkadaşı. Aynı zamanda bir silah uzmanı.

Charisma Carpenter …. Lacy, Lee Christmas’ın nişanlısı.

Eric Roberts …. Monroe, bir dolandırıcı.C.I.A’in Expendables’i adaya göndermesinin asıl sebebi onun öldürülmesini istemeleridir.Marine

Randy Couture …. Toll Road, Ross’un eski ekibnden bir Expendable.

David Zayas …. General Garza, bir diktatör.

Giselle Itié …. Sandra, General Garza’nın kızı.

Gary Daniels …. The Brit, eski bir Expendable. General Garza’nın sağ kolu ve Expendables ile savaş yapmak istiyor.

Nick Searcy …. Ajan Will Sands

Amin Joseph …. Somali’li korsanların grup lideri.

Arnold Schwarzenegger, küçük bir rolde. Ross’un en eski ve güvenemediği adamlardan. Başkan olmak istiyor.

Bruce Willis, bir C.I.A ajanı. Ross’a kendini ‘Bay Kilise’ olarak tanıtır o ve ekibine General Garza’yı öldürmesi için para verir.