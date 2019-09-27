‘Çekimleri yarıladık’

İbrahim Büyükak, Bayi Toplantısı filminin çekimlerini yarıladıklarını belirterek, ""Bugün izin günümüzdü onun için eşimle birlikte vakit geçirdik. Yarın itibari ile filmin Konya çekimleri için Konya'ya gideceğiz" dedi.

Şu sıralarda “Bayi Toplantısı” filminin çekimlerine devam eden başarılı oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ile birlikte İstinyaPark’da objektiflere yansıdı. Gün boyu eşi ile vakit geçiren Büyükak, alışveriş merkezinden ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi. Markalar Sokağı’nda araçlarını beklerken muhabirlere poz veren ve ayaküstü sohbet eden ünlü komedyen, filmin çekimleri ile alakalı soruları cevapladı.

Filmin çekimlerini neredeyse yarıladıklarını ileten İbrahim Büyükak “Bugün izin günümüzdü onun için eşimle birlikte vakit geçirdik. Yarın itibari ile filmin Konya çekimleri için Konya’ya gideceğiz. Bir süre orada çekimleri bitirip geri İstanbul’a döneceğiz” dedi.