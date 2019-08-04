Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimdir? Celal ile Ceren konusu nedir?

Celal ile Ceren, 2013 yılında vizyona girmesinin ardından yeniden izlemek isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Şahan Gökbakar’ın ve Ezgi Mola’nın başrolde oynadığı, Togan Gökbakar’ın ise yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde sevgili olan ikilinin başından geçen eğlenceli ve romantik anlara şahit oluyoruz. Peki, Celal ile Ceren oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte Celal ile Ceren konusu...

Celal ile Ceren, başrollerini Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola’nın paylaştığı romantik komedi filmi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Sinemada 2 buçuk milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Celal ile Ceren filmi TV’de de yayınlandığın ilgi görüyor. Peki Celal ile Ceren oyuncuları kimler? Celal ile Ceren filmi konusu ne?

CELAL İLE CEREN KONUSU

30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır! Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder!

Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır….

Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in yeni komedi projeleri.

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI

Celal ile Ceren'in başrollerinde Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Celal ve Ezgi Mola'nın hayat verdiği Ceren karakteri yer alıyor. Filmdeki diğer oyuncular ise şu şekilde;

Ezgi Mola

Gökşen Gökçebağ

Dilşah Demir

Tracy Daziz –

Zehra İçöz

Burcu Bozkuş

Ezgi Kasapoğlu

Yurdaer Tosun

Cengiz Güleryüz

Ayla Akay

Destan Batmaz

Fatih Dönmez

Billur Yılmaz

Genco Çağlar

Gülseren Tumba

Mustafa Aksoy

Şevki Özcan

Renan Karagözoğlu

Berkant Cengiz

Gülderen Tumba

Tolga Çıklaçiftçi.