Celal ile Ceren filmi oyuncuları kimdir? Celal ile Ceren konusu nedir?

Celal ile Ceren, başrollerini Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola’nın paylaştığı romantik komedi filmi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Sinemada 2 buçuk milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Celal ile Ceren filmi TV’de de yayınlandığın ilgi görüyor. Peki Celal ile Ceren oyuncuları kimler? Celal ile Ceren filmi konusu ne?
CELAL İLE CEREN KONUSU
30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır! Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder!
Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır….
Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in yeni komedi projeleri.
CELAL İLE CEREN OYUNCULARI
Celal ile Ceren'in başrollerinde Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Celal ve Ezgi Mola'nın hayat verdiği Ceren karakteri yer alıyor. Filmdeki diğer oyuncular ise şu şekilde;
Ezgi Mola
Gökşen Gökçebağ
Dilşah Demir
Tracy Daziz –
Zehra İçöz
Burcu Bozkuş
Ezgi Kasapoğlu
Yurdaer Tosun
Cengiz Güleryüz
Ayla Akay
Destan Batmaz
Fatih Dönmez
Billur Yılmaz
Genco Çağlar
Gülseren Tumba
Mustafa Aksoy
Şevki Özcan
Renan Karagözoğlu
Berkant Cengiz
Gülderen Tumba
Tolga Çıklaçiftçi.