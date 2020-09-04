Çelik Adam Süpermen filmi konusu ve oyuncuları

En çok tanınan süper kahramanlardan olan Süpermen serisinin 2013'te vizyona giren filmi Superman Çelik Adam serinin en dikkat çeken filmlerinden. DC Comics'in en meşhur süper kahramanı olan Superman'in köklerine, geçmişine dönerek kahramana farklı bir bakış açısı getiriyor.

Superman Çelik adam filminin yönetmenliğini Zack Snyder üstleniyor; filmin senaryosu ise David S. Goyer’e ait. Filmde Clark Kent’i Henry Cavill, kötü adamı General Zod’u Michael Shannon canlandırıyor.

ÇELİK ADAM SUPERMAN KONUSU

Clark, ne olduğu ve nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip bir çocuktur. Bir gün okul servisi bir kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça “farklı” bir çocuk olduğunu da bariz biçimde ortaya çıkartacaktır.

ÇELİK ADAM SUPERMAN OYUNCULARI

Henry Cavill

Rolü : Clark Kent / Kal-El

Amy Adams

Rolü : Lois Lane

Michael Shannon

Rolü : General Zod

Diane Lane

Rolü : Martha Kent