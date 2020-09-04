Çelik Adam Süpermen filmi konusu ve oyuncuları

Superman Çelik adam filminin yönetmenliğini Zack Snyder üstleniyor; filmin senaryosu ise David S. Goyer’e ait. Filmde Clark Kent’i Henry Cavill, kötü adamı General Zod’u Michael Shannon canlandırıyor.
ÇELİK ADAM SUPERMAN KONUSU
Clark, ne olduğu ve nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip bir çocuktur. Bir gün okul servisi bir kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça “farklı” bir çocuk olduğunu da bariz biçimde ortaya çıkartacaktır.
ÇELİK ADAM SUPERMAN OYUNCULARI
Henry Cavill
Rolü : Clark Kent / Kal-El
Amy Adams
Rolü : Lois Lane
Michael Shannon
Rolü : General Zod
Diane Lane
Rolü : Martha Kent