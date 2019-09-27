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Çelik: Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür
Çelik: Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür
Şarkıcı Çelik dün gerçekleşen 5.8'lik deprem sonrasında minaresi yıkılan caminin fotoğrafını paylaştı ve altına son derece önemli satırlar ekledi.
Magazin 27 Eylül 2019 - 10:23

Dün gerçekleşen deprem sonrasında İstanbul halkı korku dolu anlar yaşarken böylesi bir depremde can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu. Avcılar’da bulunan bir cami minaresinin yıkılması güne damga vuran üzücü görüntülerden olurken, şarkıcı Çelik bu talihsiz olayla ilgili önemli satırlar içeren bir paylaşımda bulundu.

“DÜŞÜNEBİLEN DÜŞÜNSÜN”

Instagram hesabı üzerinden caminin fotoğrafını paylaşan Çelik altına şunları yazdı: “Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür… Ama insan olan çok şey düşünür… Kuran-ı Kerim'de zaten “ Düşüneneler için hikmet vardır “ der yani düşünmeyenler için hikmet söz konusu olamaz… Dün bütün televizyonlar bu fotoğrafı gösterdi, ben olsam “ Mimar Sinan “ yazar resim bile koymazdım… Açıklamaya falan da gerek yok, düşünebilen düşünsün… Mesela bu camiyi yapan adam ne düşündü merak ederim ben, Mimar Sinan'ı hiç düşünmüş müdür acaba? Daha çok fazlası var, ama yazmayayım ben”

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