Çelik: Bunlar kutsal balıktır

90’lı yıllara damga vuran şarkıcılardan Çelik 2017 yılında yaptığı Yerlerdeyim şarkısıyla yeniden kendisinden söz ettirmeye başladı. Katıldığı televizyon programları ve yaptığı ilginç açıklamalar kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Çelik, hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Pek çok meslektaşından farklı olarak en doğal ev hallerini paylaşmaktan rahatsızlık duymayan şarkıcı bu defa takipçilerine ucuz ve sağlıklı yemek önerilerinde bulundu. Evinde balık pişirirken çekilmiş görüntüsünü de paylaşan Çelik şu satırları yazdı:

“Sarımsak, ceviz ayıklanıp havanda dövülecek… Zeytinyağı koyulan kaba aktarılacak ve üzerlerine kırmızı biber ki Niğde tarlalarında biçilen domatesten yapıldı kaz dağlarından gelen kekik ile karıştırılacak.. Bu hazırlanan sos iskorpit üzerine marine edilecek ve doğru fırına… Bu arada iskorpit ile kilosu bugün 15 TL… 3 kilo alırsan ayıklanınca bir kilo çıkar.. Eti tavuk gibidir, kimse bilmez ve yemez ama bu mevsimde en sağlam balıktır ve çok ucuzdur: Halk işidir. Şu an çinekop çok pahalı, palamut mevsimi değil, lüfer zaten yok, diğerleri yetiştirme. O yüzden en iyisi hamsi ve istavrittir bu mevsimde… Bunlar kutsal balıktır… İskorpiti de göz ardı etme: Dinle bu çocuğu: En ucuzundan en kral yemeği söylüyor sana”