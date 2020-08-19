Çelik Erişçi, Covid 19 testinin sonucunu paylaştı

Yaptığı şarkılarla 90'lı yıllara damgasını vuran Çelik Erişçi, yola birlikte çıktığı pek çok meslektaşına oranla kariyerini başarıyla sürdüren ve sahneye ara vermeden devam eden bir isim. Çelik, Kıbrıs konseri öncesinde yaptırmak zorunda olduğu covid testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Karantina süreci sonrasında başlayan normalleşmeyle birlikte konserlerine hız veren Çelik, bir yandan da sosyal medya hesabından yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor.

Hemen her konuda yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Çelik, bu defa Kıbrıs konserine gitmeden önce yaptırdığı Covid 19 testinin sonucunu paylaştı.

Yurt dışı uçuşları için test yaptırmanın zorunlu olduğunu öğrendiğini söyleyen Erişçi, Instagram hesabı üzerinden ‘Negatif’ çıkan test sonucunu paylaştı ve şunları yazdı:

“Yurt dışı uçuşlar için Covid testi yaptırmak zorunlu imiş, ben bilmiyordum. Bu hafta Kıbrıs sahnemiz var: O sebeple zorunlu olarak teste girdik ve şükürler olsun ki temiz çıktı.”