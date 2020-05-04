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Celil Nalçakan hayvanlara eziyet edenlerin cezasını kendisinin vereceğini söyledi
Celil Nalçakan hayvanlara eziyet edenlerin cezasını kendisinin vereceğini söyledi
Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir türlü çıkarılmayan 'hayvan hakları yasası'nı hatırlattı ve çok önemli bir uyarıda bulundu.
Magazin 4 Mayıs 2020 - 09:32

Yer aldığı projeler ve başarılı oyunculuğuyla beğeni kazanan Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayvansever kimliğini gözler önüne serdi.

Hayvanlara yapılan eziyetlerin her geçen gün arttığı ülkemizde sürekli olarak gündeme getirilmesine ve çok konuşulmasına rağmen bir türlü çıkarılmayan ‘hayvan hakları yasası’na göndermede bulunan Nalçakan bu konuda kendisinin harekete geçeceğini söyledi.

Nalçakan günün erken saatlerinde attığı Tweet’te şu ifadelere yer verdi: ” Madem ‘hayvan hakları yasası’ çıkmıyor, kendimi ihbar ediyorum! Bir hayvana eziyet eden bir insan artığı gördüğümde, suratının aksini asfalta çıkarana kadar dövmezsem adım Celil değil! Ben derim ki HAYVAN dövdüm”

Son güncelleme: 10:03 - 04.05.2020
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