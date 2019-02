Celil Nalçakan: ‘Seni kokladığım ilk an, sanki dün…’

Celil Nalçakan, kardeşinin yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Nalçakan hesabından yazdığı satırlarla kardeşinin kendisi için ne kadar özel ve değerli olduğunu ortaya koydu. İşte başarılı oyuncunun 25 yaşına basan kardeşi Esranur için yazdıkları:

“Doğduğun gün, seni kokladığım ilk an, sanki dün… Büyüyorsun kardeşim… Ben hiç istemesem de büyüyorsun ve ben sana hiç belli etmesem de, hayranlıkla izliyorum bunu…’ ‘Bu hayattaki yoldaşım, gardaşım, anamın babamın bana en güzel hediyesi… Varlığın başlı başına bir büyürken, bir de büyüyorsun her sene bir yaş daha!’ ‘Seni kokladığım ilk an, sanki dün… 25 sene önce bugün! Hülâsa, iyi ki doğdun, iki gözüm!’