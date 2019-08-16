Celil Nalçakan şu sözlerle ayıpladı

Sosyal medya ünlülerinin ve son zamanlarda yapılan telefon uygulamalarının insanlar üzerindeki olumsuz etkileri pek çok insan tarafından eleştiriliyor. Benzer bir eleştiri de oyuncu Celil Nalçakan’dan geldi. Üzeri etlerle dolu bir masanın önünde oturan yaşlı bir kadının, Nusret’i taklit etmesini ve etleri tokatlamasını eleştiren Nalçakan şu satırları yazdı:

“Ben çocukken, bayramda kurban edilecek hayvana, şefkat gösterilirdi, incitilmezdi, hatta saygı duyulurdu… Instagram ile ünlenen lokanta sahiplerine özene özene gelinen bu noktadan çok endişe ediyorum ve aşırı mutsuzum, kızgınım. AYIP BE!”