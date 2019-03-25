Celil Nalçakan’dan ‘ucuz’ yorumu yapan Yaşar Alptekin’e tepki

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin verdiği röportajda kullandığı ‘Sokakta sigara içen kadın ucuzdur’ lafı ile gündeme oturdu. Yaptığı bu açıklamalar sonrasında özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşan Yaşar Alptekin’e sert tepki gösterenlerden biri de oyuncu Celil Nalçakan oldu. Şimdilerde Bir Aile Hikayesi adlı dizide izlediğimiz oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı satırlarla Alptekin’in açıklaması karşısındaki tepkisini ortaya koydu. Nalçakan şu ifadeleri kullandı: