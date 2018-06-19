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Celil Nalçakan’ın ince beli!
Celil Nalçakan’ın ince beli!
Oyuncu Celil Nalçakan, Bodrum tatili sırasında paylaştığı fotoğrafla gülümsetti.
Magazin 19 Haziran 2018 - 10:39

Pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile Bodrum’da tatil yapan Celil Nalçakan, fazla kilolarıyla ilgili yapılan eleştirilere esprili bir yanıt verdi.

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Instagram’da photoshop’lu fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:

“Sabah çıkan haberlere çok üzülüp, saatlerce pilates yaptık ve amacımıza ulaştık! Ah be abiler, şişman olsan ne olur zayıf olsan ne olur? İyi insan olalım yeter. Buradan, bu vesileyle pilates eğitmeni ve photoshop uzmanı sevgilime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum”

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