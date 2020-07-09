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Celil Nalçakan’ın yakın koruması
Celil Nalçakan’ın yakın koruması
Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından köpeği Robin'le çektiği yeni bir selfieyi paylaştı.
Magazin 9 Temmuz 2020 - 08:21

Geniş kitleler tarafından Poyraz Karayel dizisi ile tanınan oyuncu Celil Nalçakan tam bir hayvansever… Köpeği Robin’in üzerine titreyen ve özellikle hayvana şiddet haberlerine son derece sert bir şekilde tepki gösteren Nalçakan, birlikte yaşadığı Robin’le olaın keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

Nalçakan son olarak Robin’le çektiği bir kareyi “Yakın koruma, ama çok yakın” notuyla paylaştı ve bir kez daha onun kendisi için ne kadar özel olduğunun altını çizdi.

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