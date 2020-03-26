Cem Adrian, Hacı Sabancı’ya gönderme yaptı

Cem Adrian sosyal medya hesabından corona virüsüne isyan etti ve 'Mesajını aldık. Sal bizi' dedi. Adrian'a binlerce yorum geldi... Adrian Hacı Sabancı'ya gönderme yapmayı da ihmal etmedi!

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, tebessüm ettirdi. Corona virüsüne isyan eden Adrian “Tamam dünya… Mesajını anladık… Sal bizi… Sahiden bir daha yapmayacağız” diyerek ‘Evde Kal’ mesajı vermeyi de ihmal etmedi.



Paylaşımı on binlerce kişi tarafından beğenilen Adrian, yorum yazan herkese de cevap verdi. Özellikle bir takipçisine verdiği cevap dikkat çekiciydi… Adrian “Evde kal diyorsunuz, dışardan resim atıyorsunuz Cem Bey” yazan takipçisine “Sakin ol samppii balkon” yanıtını vererek Hacı Sabancı’ya da gönderme yaptı.