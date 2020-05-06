Cem Adrian kimdir? Cem Adrian nereli ve kaç yaşında?

Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine sahip olan Cem Adrian hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Cem Adrian kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

CEM ADRİAN KİMDİR?

Boşnak kökenli Türk müzisyen, söz yazarı, yapımcı ve yazar Cem Adrian, babası tüccar, annesi ev hanımı olan Yugoslavya göçmeni bir ailenin 2. çocuğu olarak 30 Kasım 1980 tarihinde Edirne'de dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Cem Filiz’dir. Besteci Fazıl Say'ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları’na “özel öğrenci” statüsüyle eğitim almıştır.

Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğinie sahip olan Cem Adrian, Adrian sahne soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianoupolis’ten esinlenerek almıştır.

Cem Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları “Mystika” adlı etnik müzik grubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne almıştır. 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile birlikte verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan “Ben Bu Şarkıyı Sana yazdım” adlı albümünü çıkarmıştır. 2006 yılının sonbaharında, yapımcılığını kendi üstlendiği ikinci albümü “Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti”yi çıkaran Adrian, bu albümde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısında, 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmadı.

2007 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlanan, prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği, albüm kayıtlarından, şarkı sözüne, müziklerinden, aranjlerine kadar kendisinin yaptığı dördüncü profesyonel çalışması ‘tanrının emri aşkı’ anlatan “Emir” albümü 2008'de piyasaya çıkmıştır.

Adrian, albümünün yan prodüktörlüğünü yapan Emin Yasin Vural ile birlikte elektronik ağırlıklı bir albüm hazırladı. Adrian, 2008 yılının Mart ayında “Essensials/Seçkiler-1” adlı albümünü piyasaya çıkardı.

Beşinci stüdyo albümü olan, “insanın dönüp dolaşıp varacağı yerin yine kendisi olduğunu” vurguladığı “Kayıp Çocuk Masalları” 25 Aralık 2010 tarihinde piyasaya çıkmıştır.

18 Eylül 2012 tarihinde altıncı stüdyo kaydı olan “Siyah Bir Veda Öpücüğü” adlı albümünü çıkarmıştır. 2016 yılında “Essentials/Seçkiler 2” albümümünü piyasaya çıkaran Adrian'ın yedinci stüdyo albümü “Tuz Buz” ise Kasım 2017'de dinleyicilerle buluştu. Cem Adrian, 2017 yılında bir çocuğun ameliyat masraflarını karşılamak için Manuş Baba, Ceylan Ertem, Mabel Matiz ve Derya Köroğlu ile birlikte “Bir Çocuk İçin Şarkılar” adı altında bir konser vermiştir.

Stüdyo albümleri:

2005 – Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım

2006 – Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

2008 – Essentials / Seçkiler

2008 – Emir

2010 – Kayıp Çocuk Masalları

2012 – Siyah Bir Veda Öpücüğü

2013 – Şeker Prens ve Tuz Kral

2014 – Cam Havli (Umay Umay ile birlikte)

2014 – Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum

2016 – Essentials / Seçkiler 2

2017 – Tuz Buz

2020 – Anlatacaklarım Uzun

EP’leri:

2015 – Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni

Single’ları:

2015 – İlk ve Son Kez

2016 – Siyah Beyaz

2018 – Kalbim Çukurda (Gazapizm ile birlikte)

2018 – Essentials / Seçkiler 3

2018 – Sen Benim Şarkılarımsın (feat. Hande Mehan)

2018 – Geri Dönme (feat. Kalben)

2018 – Yolun Sonu Görünüyor (feat. Musa Eroğlu)

2018 – Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (feat. Ahmet Aslan)

2019 – Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun (feat. Hande Mehan)

2019 – Kum Gibi (feat. Hande Mehan)

2019 – O Yar Gelir (feat. Zeynep Karababa)

2019 – Bu Yollar Hep Sana Çıkar (feat. Hande Mehan)

2019 – Bana Sorma (feat. Melek Mosso)

2020 – Hüzün Kovan Kuşu

Filmleri:

2008 – Sıcak (İmam)(Sinema Filmi)

Film müzikleri:

2009 – Düşler ve Yokoluşlar (Sinema Filmi)

2008 – Sıcak (Sinema Filmi)

2006 – Ayça’yı Neden Seviyorum? (Kısa Film)