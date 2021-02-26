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Cem Adrian’dan kütüphane projesi için TikTok konseri

Cem Adrian, 28 Şubat Pazar akşamı saat 21.00’de ilk kez TikTok’ta konser verecek. Adrian, şarkılarını bu kez Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek.

Güncellenme: 14:48, 26/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Cem Adrian’dan kütüphane projesi için TikTok konseri

Müzisyen Cem Adrian, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için ilk kez TikTok'ta konser verecek. Bağışta bulunmak isteyen kullanıcılar, TikTok hesaplarındaki bakiyelerine para yükleyerek çeşitli meblağda paraları temsil eden hediye gönderim paylaşımlarıyla, kütüphane açma projesine destek olabilecek.

28 Şubat Pazar akşamı gerçekleşecek olan konser 21.00’de başlayacak.

Cem Adrian’ın TikTok uygulamasında vereceği konseri izlemek ve bağışta bulunmak için platforma kaydolmak yeterli.

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Yayınlanma Tarihi:14:19,