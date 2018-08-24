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Cem Adrian’ın bebek özlemi! “Taşıyıcı anne arıyorum”
Cem Adrian’ın bebek özlemi! “Taşıyıcı anne arıyorum”
Başarılı sanatçı Cem Adrian, Instagram’da kucağında bebekle bir fotoğraf paylaşarak, "taşıyıcı anne arıyorum" dedi.
Magazin 24 Ağustos 2018 - 08:25

37 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından baba olma arzusunu dile getirdi. Paylaştığı fotoğrafın altına “Taşıyıcı anne arıyorum” diyen Adrian’a, takipçilerinden “Umarım bulabilirsin”, “Evlat edinebilirsiniz” ve “Çok tatlı insansın” gibi yorumlar yapıldı.

Yorum yapanlar arasında ünlü model Didem Soydan da vardı. Soydan, taşıyıcı anneliğe aday olduğunu esprili bir şekilde “Cem Bey merhaba” mesajıyla gösterdi.

“ÜLKEMİZ ADINA ÜZÜLÜYORUM”

Başka bir hesap Adrian’ın bu fotoğrafını tekrar paylaştı. Adrian, yeni bir mesaj yayınladı ve “Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına ‘Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına’ yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum” dedi.

cem-adrian
Son güncelleme: 09:20 - 24.08.2018
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