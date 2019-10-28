Cem Belevi ‘Anlamlı bir iş yaptığımızı düşünmüyorum’ dedi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi, dün akşam Ümraniye’de bulunan bir alışveriş merkezinde bir konser verdi. Yeni single çalışması ‘Farkındamısın’ adlı şarkısını ilk kez seslendiren Belevi, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Uçaktan şimdi indik ayağımızın tozu ile geldik. Bu aralar çok yoğun bir konser trafiği var. 24 saatte 3 konser verdim. Maşallah diyelim” diyen Cem Belevi, daha önce yapmış olduğu ‘Ünlülük boş iş’ açıklaması ile tepki çekmişti.

Konu hakkında açıklama yapan şarkıcı “Ünlülük boş iş hala bunun arkasındayım. Hiç bir şey olamayan ünlü oluyor bu devirde. Onu görüyoruz. O yüzden bu kategorilerin içinde olmak beni acıtıyor. Ben anlamlı bir iş yaptığımızı düşünmüyorum. Şarkılarım ve oynadığım dizilerim ile insanların hayatın dokunduğumu düşünüyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Bu piyasa bunu çok değersizleştiriyor” dedi.

Yine daha önce yaptığı “Nereye baksam bir star görüyorum” konusu hakkında da açıklama yapan Belevi “Bırakalım halk karar versin. Starlığı insanlar bana yakıştırır veya yakıştırmaz. Ben önüme bakmaya devam ediyorum. Biz üretmeyi biliyoruz konuşmayıp değil. Ben gönüllerin starıyım” dedi.

