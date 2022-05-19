Cem Belevi’den İrem Derici’ye şarkılı gönderme

Gaziantep'te düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nde sahne alan pop sanatçısı Cem Belevi, kendisi hakkında 'iblis' ve 'çeyrek popçu' yakıştırmaları yapan İrem Derici'ye 'Yaramızda kalsın' şarkısı ile göndermede bulundu.

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1,5 yıldır aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi, geçen hafta yollarını ayırdı. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığını belirterek elinden şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Sinirlerine hakim olmayan Derici, Belevi için ‘iblis’ ve ‘çeyrek popçu’ ifadelerini kullandı. Hakkındaki ihanet iddiasını reddeden Belevi ise Gaziantep’teki konserinde sessizliğini bozdu.

“İÇİMİZE ATTIKLARIMIZA SÖYLEYELİM”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali’nin ilk akşamında sahne alan Cem Belevi, konserde İrem Derici’ye söylediği ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısı ile göndermede bulundu.

Belevi şarkı öncesinde yaptığı kısa konuşmada, “Biraz içimize attıklarımıza da söyleyelim. Yaramızda sakladıklarımıza söyleyelim. Yaramızda kalsın diyelim mesela” ifadesini kullandı.