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Cem Belevi’den ‘tuhaf teklif’ açıklaması
Cem Belevi’den ‘tuhaf teklif’ açıklaması
Cem Belevi, bazı kişilerin telefonundan kendisine çıplak fotoğraflar yollayıp tuhaf tekliflerde bulunduğunu söyledi.
Magazin 13 Ağustos 2018 - 10:49

Sanat dünyasında zaman zaman özel hayata yönelik yapılan açıklamalar ses getirmeye devam ediyor.

Son olarak yakışıklı şarkıcı Cem Belevi, katıldığı bir radyo programında telefon yoluyla kendisine ulaşanların garip teklifleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

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Sunucu Mert Doğan’ın ”Hiç ahlaksız teklif aldınız mı?” sorusuna Cem Belevi şu cevabı verdi: ”Bazı kişiler DM’den çıplak fotoğraflarını yollayıp tuhaf tekliflerde bulunuyor. Görmezden geliyorum, siliyorum.”

Cem Belevi sevgilisi Zehra Yılmaz ile henüz evlenmeyi düşünmediklerini de söyledi.

Son güncelleme: 10:50 - 13.08.2018
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