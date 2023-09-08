Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı

Bebek'teki evinde ölü bulunan Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı (49) son yolculuğuna uğurlandı.

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Önceki gün Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı’dan (49) haber alamayan babasının telefonla aradığı komşusu kapıyı çaldı. Açan olmayınca polisi çağırdı. Bebek’teki eve gelen polis çilingirle içeri girdi, Cem Büyükhanlı’nın cansız bedenini buldu.

Ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü ve 1 hafta önce taburcu edildiği öğrenilen Cem Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

Taziyeleri, Cem Büyükhanlı’nın babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülüner kabul etti.

Cem Büyükhanlı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.



ÖLÜM HABERİNİ ESİ EŞ BENNU GERE’DE DUYURDU

Büyükhanlı’nın ölümünü eski eşi Bennu Gerede sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Sevgili Cem’im gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat.”



(DHA)