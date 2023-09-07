Cem Büyükhanlı yaşamını yitirdi… Eski eşi Bennu Gerede ardından yazdı…

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı 36 yaşında hayatını kaybetti. Bebek'teki evinde ölü olarak bulunan Cem Büyükhanlı'ya eski eşi Bennu Gerede duygu dolu sözlerle veda etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Atatürk’ün yaveri Hüsrev Gerede’nin torunu, ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin eski eşi Cem Büyükhanlı Bebek’teki evinde ölü olarak bulundu.

Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı’nın ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında açıklanacak.

Büyükhanlı’nın vefat haberini Instagram hesabından duyuran Gerede, “Sevgili Cem’im gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat” ifadelerini kullandı.

Bennu Gerede 2010 yılında nikâh masasına oturduğu Cem Büyükhanlı ile 15 ay evli kaldı.