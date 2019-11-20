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Cem Davran: Bir gün herkes Cem Yılmaz’dan özür dileyecek
Cem Davran: Bir gün herkes Cem Yılmaz’dan özür dileyecek
Oyuncu Cem Davran, eşi Hilal Davran ve çocukları ile birlikte önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Davran ailesi gazetecileri karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Kasım 2019 - 07:51

Cem Davran kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cem Yılmaz'ın başrolünü oynadığı kendisinin de Kaptan karakterine can verdiği “KaraKomik filmler” hakkında konuşan oyuncu “Hayatta içinde bulunmaktan onur duyduğum, keyif duyduğum bir iş oldu. Tecrübeme güvenin, çıtayı kesinlikle yükseğe koyan bir iş oldu 17 Ocak'da KaraKomik’lerin 2.si gelecek” dedi.

“CEM'İN CESARETİNİ KUTLUYORUM!”

Son zamanlarda KaraKomik filmlerin gişede çakıldığına dair çıkan olumsuz haberler hakkında konuşan Davran “bu işte yeteri kadar tecrübem var, birgün herkes her yepyeni başarıya kötü davranmak zorundaydık diyecek. Bir süre sonra herkes kült ve efsane işlerden biri olarak hatırlayacaktır. Zaten bu işi yapanların beklentisi gişe değildi, bu bir adım yani ve bu adımın peşinden çok insan gelecektir. Zaten bu iş yapılmadan önce bu işin çok özel bir iş olduğu konuşuldu, 10 milyonlar, 5 milyonlar izler şeklinde konuşulmadı. Sadece sinema değeri konuşuldu. Ben Cem'in cesaretini ve sanatsal üretimini kutluyorum, bir gün bir sürü insan özür dileyecektir. Ben ‘Kahpe Bizans’ filmini çektiğimde de bu nasıl film felan diye tepki gösterenler vardı. Şimdi beni her gören ‘Kahpe Bizans’ı öve öve bitiremiyor” dedi. Davran ailesi röportajın ardından alışverişlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

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