Cem Davran: Sosyal mesafe burada da şart

Oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tiyatronun son durumu hakkında açıklamalarda bulunurken salgından korunmak için istenen sosyal mesafenin Twitter için de olması gerektiğini söyledi.

Corona virüsü salgınının ilk günlerinden beri ev karantinasında olan ve yaptığı sektöre dair açıklamalarla yaşanan sürecin tiyatro oyuncuları için ne kadar zor geçtiğinin altını çizen Cem Davran, yaptığı Twitter paylaşımı ile sosyal mesafe konusuna farklı bir bakış açısı getirdi.

Yapılan sosyal medya paylaşımlarının farklı mecralara farklı şekillerde gidebildiğinin altını çizen Davran, şu ifadeleri kullandı:

“Twitter da her türlü virüsün rahatça yayılabildiği bir ortam. Bir yalanı, kesip biçimlendirilip yeni anlamlarla sunulan görüntüleri, içeriğinden koparılan cümleleri ve dahasını kolayca yayıyorlar, yazık ki kalabalıklar da hemen enfekte oluyor. Sosyal mesafe burada da şart.”