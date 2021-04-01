Cem Davran’dan gelecek nesillere: Daha da kötü olduğunu göreceksiniz

Geçen pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız” ifadelerini kullanarak, yeni kısıtlamaları açıklamıştı.

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da dün paylaştığı corona tablosuna göre, 37 bin 303 kişiye vaka, bin 376 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 155 kişi daha yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısında ise yeni normalleşmenin ardından rekor sayıya ulaşıldı.

“Lebalep” kongrelerin ardından vaka sayısındaki artışa ve yeni kısıtlamalara birçok siyasi, sanatçı ve vatandaş tepki gösterdi.

“İYİCE İNCELEYİN”

Oyuncu Cem Davran ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, salgın dönemindeki sürecin “kötü” yönetildiğine dikkat çekerek, “Gelecek nesillere not, bugünleri araştırırken karşınıza, özellikle salgın dönemi çok kötü yönetildi gibi bilgiler çıkabilir, hemen inanmayın, özgür aklınızla iyice inceleyin, daha da kötü olduğunu göreceksiniz” notunu düştü.

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