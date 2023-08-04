Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle aynı karede yer alan Nilperi Şahinkaya’dan açıklama

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntü sonrası linç edilen Şahinkaya açıklama yaptı.

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İstanbul Bahçeşehir’de 3 Mart 2009’da 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu, tutuklandıktan 5 yıl sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı ortaya çıkınca sosyal medyada linç edildi. Şahinkaya Instagram hesabından yayınladığı video ile açıklama yaptı.

“BEN SAKİNE’Yİ TANIMIYORDUM”

Nilperi Şahinkaya, “Arkadaşlar hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Şakak ile aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz. İkimiz de Çeşme’de ayrı ayrı konaklıyorken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik. Melis de ‘Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?’ dedi. Ben de ‘Gelebilir’ dedim. Sonra yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın. Yemekten sonra da Melis kalkarken bir ayna gördü üçümüzün fotoğrafını çekti. Anı olarak koydu. O meşhur fotoğraf o. Sonra dağıldık, bir daha görüşmedik. Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Lütfen bunlar çok ağır ithamlar ya. Bu kadar çirkinleşemezsiniz” ifadelerini kullandı.