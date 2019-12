Cem Kurtoğlu kimdir? Cem Kurtoğlu nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Fahri Önal karakterini canlandıran Cem Kurtoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cem Kurtoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEM KURTOĞLU KİMDİR?

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçı Cem Kurtoğlu, 31 Temmuz 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan Cem Kurtoğlu, önce Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sonrasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

1990 ve 1991 yıllarında TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Gün Başlıyor adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra 1992 ve 1999 yılları arasında ise Show TV ekranlarında dönemin en fazla izlenen programlarından Sıcağı Sıcağına ile sunuculuk kariyerine devam etti. 2000-2001’de Kanal 6’da Haberciler, 2004-2006 yıllarında Samanyolu TV için Yakamoz, 2006-2007 yıllarında ise Geride Kalanlar adlı programları hazırlayıp sundu.

Ağlatan Dans, Kurşun Bilal, Umut Yolcuları, Ay Işığı, Habis, Benim Adım Feridun gibi yapımlarda rol alan Cem Kurtoğlu, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde başrolde oynadı.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Fahri karakterine hayat veren Cem Kurtoğlu, 1.80 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.

Cem Kurtoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Fahri) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Büyükelçi) (Sinema Filmi)

2018 – Ölümcül Makineler (Hugo Weaving Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Mission İmpossible: Yansımalar (Alec Baldwin Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Bizi Hatırla (İlker) (Sinema Filmi)

2017 – War Machine (Anthony Michael Hall Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2017 – November Criminals (Terry Kinney Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2017 – Molly’s Game (Brian D’Arcy James Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2017 – Girlfriend’s Day (Toby Huss Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 – Stranger Things (David Harbour Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2016 – Spectral (Max Martini Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 – Benim Çılgın Düğünüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Benim Adım Feridun (Ümit) (Sinema Filmi)

2015 – Steve Jobs (Michael Fassbender Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015 – Life on the Line (John Travolta Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015 – Kral İçin Hologram (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Kod Adı: Londra (Aaron Eckhart Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015 – Casuslar Köprüsü (Tom Hanks Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015 – Bone Tomahawk (Kurt Russell Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015 – Bay Doğru (Tim Roth Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı K.O.Z. (Recep Tayyip Erdoğan) (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Elbruz) (TV Dizisi)

2014 – Kabe (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 – Kahireli Palas (Muzaffer) (TV Dizisi)

2013 – Hoştanlı Kalaylı Saray (Vezir) (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Latif) (TV Dizisi)

2012 – Siyah Giyen Adamlar 3 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Siya Mem-u Zin (Mir) (TV Dizisi)

2012 – Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Arka Sokaklar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2011 – İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Senden Bana Kalan (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Sen De Gitme (Bulut Aras Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2011 – Köstebek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Kurşun Bilal (Faruk) (TV Dizisi)

2010 – Umut Yolcuları (Kemal) (TV Dizisi)

2010 – Siyah Kuğu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Hot Tub Time Machine (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Büyük Hata (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – A Takımı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Halk Düşmanları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Canavarlar Yaratıklara Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü (Mithat) (TV Dizisi)

2008 – Testere V (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – New York, I Love You (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Bir Çılgının İçinde (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Ayışığı (TV Dizisi)

2007 – Semum (Mikail hoca) (Sinema Filmi)

2007 – Kınalı Kuzular: Son Nefes (Burton) (TV Filmi)

2007 – Hakkını Helal Et (Öğretmen Nedim) (TV Dizisi)

2007 – Bana Söz Ver (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – 3:10 Yuma (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Hulusi) (TV Dizisi)

2006 – X-Men: Son Direniş (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç (Thomson) (TV Filmi)

2005 – Çılgın Garsonlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Münih (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Savcı Mehmet) (TV Dizisi)

2004 – Şubat Soğuğu (Yakup Kenanlı) (TV Dizisi)

2003 – Hekimoğlu (TV Dizisi)

2002 – Yaz Gülü (Mürsel) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Gavur Necdet) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Kudret) (TV Dizisi)

2000 – Tutku Çemberi (TV Dizisi)

2000 – Savunma (TV Filmi)

2000 – Kurşun Kalem (TV Dizisi)

1998 – Sibel (Cemil) (TV Dizisi)

1998 – Marziye (TV Dizisi)

1997 – İntizar (Ekrem) (TV Dizisi)

1997 – İlk Aşk (TV Dizisi)

1997 – Firuze (TV Filmi)

1997 – Canısı (2) (Sefa) (TV Dizisi)

1996 – Zühre (Ekrem) (TV Dizisi)

1996 – Kobra Takibi (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1996 – Gizli Ajanlar Kulübü ((Hulk Hogan) Terry Gene Bollea Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1995 – Gökkuşağı (Nedim) (TV Dizisi)

1994 – Gurur (TV Dizisi)

1994 – Esaretin Bedeli (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1994 – Chicago Hope (Peter Berg Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1993 – İbrahim Bin Ethem Hz. / İlahi … (Tuğrul Meteer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1993 – Son Söz Sevginin (Vedat) (TV Dizisi)

1993 – Arayış / Abdullah-ı Tercüman H… (İlhan Kilimci Seslendirmesi) (TV Filmi)

1992 – İki Kızkardeş (Rıfat) (TV Dizisi)

1992 – Yağmur Beklerken (TV Dizisi)

1992 – Son Umut (TV Dizisi)

1992 – Issız Kule / Habbabe Hatun (Tekfur) (TV Filmi)

1991 – Yol Palas Cinayeti (Mükerrem) (TV Dizisi)

1989 – Kanun Savaşçıları (TV Dizisi)

1989 – Ateş Tuzağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1988 – Ölümünün 400. Yılında Mimar Si… (Şair Baki) (TV Dizisi)

1988 – Zor Ölüm (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Kuruluş / Osmancık (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

1987 – Kiracı (Muharrem Gürses Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Kara Bir Gün – Süleyman Nazif (TV Filmi)

1986 – Gökteki Kale (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 – Duvardaki Kan (TV Dizisi)

1985 – Bugünün Saraylısı (Mr Thomas ) (TV Dizisi)

1983 – Küçük Ağa (Yüzbaşı Cezmi ) (TV Dizisi)

1982 – Preveze Öncesi (TV Dizisi)