Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cem Özer: Haberim yoktu, gözlerim doldu!
Cem Özer: Haberim yoktu, gözlerim doldu!
Geride bıraktığımız yılın ekim ayında rol aldığı filmin setinde geçirdiği kaza sonrasında uzun bir süre hastanede yatan ve yoğun bakımda geçirdiği süre zarfında sevenlerini bir hayli meraklandıran oyuncu ve şovmen Cem Özer, sosyal medya hesabından kendisini son derece etkileyen bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
Magazin 24 Haziran 2019 - 08:24

Şimdilerde Akyarlar’da açtığı mekanında müşterilerini ağırlayan Cem Özer, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında çıkan haberlere ve gündeme dair göndermelerde bulunuyor. Hesabını aktif olarak kullanan Özer, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla duygusal satırlara imza attı. Mezun olduğu Firuzağa İlkokulun’daki sınıfına kendi adının verildiğini öğrenen Özer, sosyal medya üzerinden tamamen tesadüfi bir şekilde öğrendiği bu gelişme sonrasında şu satırları paylaştı:

“Mezun olduğum Firüzağa ilkokulu. Okuduğum sınıfa adımı vermişler. Haberim yoktu, sosyal medyada görünce gözlerim doldu. Okullar açıldığında ziyaret edeceğim. Bu vesileyle Nuran Adaklı öğretmenime şükranlarımı sunarım.”

İLGİLİ HABERCem Özer'den S-400 krizi yorumu
Etiketler