Cem Özer: Laikliği alkole ve sekse indirgeyen…

İçinde bulunduğumuz yaz aylarını karısı ile birlikte Akyarlar’da işlettiği beachte geçiren Cem Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz gün ilkokulu okuduğu sınıfına kendi adının verildiğini takipçilerine duyuran Özer, bu defa çok farklı bir paylaşımla öne çıktı. Seçim sonrası kutlamaları ve bunlara yöneltilen eleştirileri yakından takip ettiği anlaşılan Cem Özer, instagram hesabının hikaye kısmından şunları yazdı:



