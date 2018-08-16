Cem Özer’den ‘zorunlu’ açıklama

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Kısa bir süre önce annesini kaybeden Cem Özer, ilk olarak sosyal medya hesabından saldırı altında olduğunu ve istemi dışında farklı kişilere mesajlar gittiğini söyleyerek şu paylaşımı yapmıştı: “Cumartesiden beri yaşadıklarım inanılmaz. Nasıl açıklanır bilemiyorum. Takip edenler bilir. Sosyal medya hesaplarıma girememiştim. Sanırım bileri ele geçirdi ben de gereken uygulamaları yapıp geri aldım. Birilerini benim üzerimden rahatsız etmişler. Sanırım yeni bir yıpratma kampanyası. Ama inandıramıyoruz kimseyi…” bu satırların ardından yine de sorunların sürdüğünü fark eden Cem Özer çektiği bir video ile yaşadıklarını duyurdu. İşte Özer’in ‘Zorunlu açıklama’ notunu düştüğü o paylaşımı: