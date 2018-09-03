Cem ve Defne arasındaki fark belli oldu

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Sadece aşklarıyla ilgili haberlerle değil aynı zamanda tek başlarına yaptıkları paylaşımlarla da magazin sayfalarının hedefi haline gelen ikili çok konuşulan bir aşka imza atarak geride bıraktığımız aya damga vurdular. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan, magazin ve sanat dünyasının medya raporunda, Cem Yılmaz hakkında Ağustos ayında medyada 4 bin 674 haber bulunurken, Defne Samyeli'nin 3 bin 125 haberde adından söz ettirdiği belirlendi. Rapora göre, sevgililerin arasındaki haber farkı bin 549 oldu.