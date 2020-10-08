Cem Yılmaz açıkladı: Erşan Kuneri dizisi Netflix’te yayınlanacak

NTV’de yayınlanan ‘Gece Gündüz’ programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, projenin Netflix’te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.

“İLK SEZON TUTARSA 8 BÖLÜM DAHA YAPARIZ”

Sözlerine devam eden Cem Yılmaz, “İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak” ifadelerini kullandı.

2021’DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Merakla beklenen dizinin 2021 yılında yayınlanması planlanıyor. Dizi, ‘G.O.R.A.’ ile ‘Arif ve 216’da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri’nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak.