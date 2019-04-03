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Cem Yılmaz açılışı oğlu Kemal’e yaptırdı
Cem Yılmaz açılışı oğlu Kemal’e yaptırdı
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, yeni gösterisinin açılışını 6 yaşındaki oğlu Kemal'e yaptırdı.
Magazin 3 Nisan 2019 - 07:26

Geride bıraktığımız haftalarda yeni stand up şovunu sergilemeye başlayan Cem Yılmaz, yurt dışındaki izleyicileriyle buluştuktan sonra Türkiye’ye dönmüştü. Uzun bir zamandır şovlarına hasret bıraktığı Türk seyircisi ile buluşan ve keyifli gösterilere imza atan Yılmaz geride bıraktığımız akşam gerçekleştirdiği gösterisinde bir sürprize imza attı. Şovlarında adını geçirdiği oğlu Kemal’i kendisinden önce sahneye çıkartan Cem Yılmaz böylelikle şovunun açılışını da oğlu Kemal’e yaptırmış oldu. İşte o anlar:

 

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