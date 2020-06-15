Cem Yılmaz ‘Babalar Günü’nü karıştırınca…

Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 21 Haziran’da kutlanacak olan Babalar Günü’nü bugün zannederek babasının gününü kutladığını, çocuğunun da kendisini arayarak aynısını yaptığını ifade etti. Yılmaz, söz konusu olay için “Mis gibi kafalar, kuşak boyu” yorumunu yaptı.

Cem Yılmaz’ın tweeti şöyle;

“Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü’nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü’nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu…”