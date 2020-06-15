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Cem Yılmaz ‘Babalar Günü’nü karıştırınca…
Cem Yılmaz ‘Babalar Günü’nü karıştırınca…
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı 'Babalar Günü' karışıklığı üzerine espride bulundu.
Magazin 15 Haziran 2020 - 08:34

Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 21 Haziran’da kutlanacak olan Babalar Günü’nü bugün zannederek babasının gününü kutladığını, çocuğunun da kendisini arayarak aynısını yaptığını ifade etti. Yılmaz, söz konusu olay için “Mis gibi kafalar, kuşak boyu” yorumunu yaptı.

Cem Yılmaz’ın tweeti şöyle;

“Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü’nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü’nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu…”

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