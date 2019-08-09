Cem Yılmaz biletleri karaborsada dudak uçuklatan fiyata satılıyor

PSM sahnesi, iki balkonlu yapısıyla 2 bin 200 kişilik oturma düzeni kapasitesine sahip 1. kategori 297, 2. kategori 242, 3. kategori, 198, 4.kategori 165, 5. kategori 126.50 6 kategori ise 88 TL’den satılan biletlerden toplamda 4.5 milyon liraya yakın gelir elde edildi. Dünya’nın haberine göre, gösterinin biletlerine karaborsada da büyük rağbet var. Karaborsa sitelerine düşen biletler, 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Cem Yılmaz, bir süre önce karaborsadan bilet alanları uyararak “Bunlara dünyanın parasını vermeyin. Ben 1500-2 bin liralık güldürmüyorum, bunu benden duyun” açıklamasını yapmıştı.

