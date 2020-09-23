Cem Yılmaz dizi projesini açıkladı: Komik ve hızlı olacak

Dizi projesi hakkında açıklama yapan komedyen Cem Yılmaz, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Erşan Kuneri' dizisinin çekimlerine 6 ay içinde başlayacaklarını söyledi.

Haber Global’de ‘Az Önce Konuştum’ programında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, çekeceği ilk dizi için açıklamalar yaptı. Yılmaz, hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, “Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz” dedi.

“DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK”

‘Erşan Kuneri’ dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını açıklayan komedyen, şöyle konuştu:

* Bir projem var. Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu.

* 1975’den 1978’e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. 8 bölümlük komik ve hızlı bir dizi olacak.

“SEVMEDİĞİM FİLMİM YOK”

Cem Yılmaz’ın olduğu en iyi “Cem Yılmaz filmi hangisi?” sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

* Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı ‘Pek Yakında’ filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film.

* Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadım şu zamana kadar.