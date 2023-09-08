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Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı

Komedyen Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' dizisinin setinden bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak emekli maaşının ne kadar olduğunu açıkladı.

Yayınlanma: 11:05 - 08 Eylül 2023 Güncellenme:
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Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı

Oyuncu, senarist, komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, emekli maaşıyla ilgili paylaşımda bulundu.

“ALLAH BEREKET VERSİN”

Yılmaz, ‘Erşan Kuneri’ dizisinin setinden bir fotoğrafını X hesabından “1996’dan beri setteyim…Etti mi sana 27 sene… Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin” notuyla paylaştı.

Cem Yılmaz’ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve binlerce kişi tarafından yorumlandı.

Yılmaz, EYT kapsamında Bağ-Kur’dan emekli olmuştu.

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