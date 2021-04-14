Cem Yılmaz’ın gösterisi ertelendi

Günlük corona virüsü vaka sayısının 60 binlere dayanması sert tedbirler getirdi. Yeni önlemler bu akşamdan itibaren, ramazanın ilk 2 haftasında uygulanacak. İşte o önlemlerden bazıları:

* Hafta içi, 19.00-05.00 arası sokağa çıkılmayacak. * 65 yaş üstü ile 18 yaş altı toplu taşımaya binemeyecek. *Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin yok. * 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitim yapılacak. * Kafe, kıraathane, spor salonları ile düğün ve toplantılar bayram sonuna kadar yasak. * Kamuda mesai 16.00’da bitecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni kısıtlamaları açıklamasının ardından komedyen Cem Yılmaz da ‘CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus’ adlı gösterisinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

“ERTELENDİM”

Yılmaz, Twitter hesabından “Ertelendim” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* TİM Show Center’da 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, yeni alınan önlemler kapsamında 20-21 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

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