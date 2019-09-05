Cem Yılmaz: GORA’nın Yaratıcılarından

Ekim ayında Karakomik adlı filmiyle seyirci karşısına çıkacak olan Cem Yılmaz, bir yandan yeni projesiyle ilgili paylaşımlarda bulunurken bir yandan da filmlerinin değişmez kadrosu olan yakın arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Son olarak ağabeyi Can Yılmaz ve oyuncu dostu Zafer Algöz’ün youtube kanallarını kutlamak için bir araya gelen ekibe Ozan Güven de eşlik edince Yılmaz espriyi patlatmadan duramadı. Cem Yılmaz birlikte çekilmiş oldukları kareyi; “GORA’nın Yaratıcılarından” notuyla paylaştı filmin oyuncularından Özge Özberk de bu kareye kalp emojileri gönderdi.