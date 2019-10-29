Cem Yılmaz ile ilişkisi biten Defne Samyeli, sessizliğini bozdu

Cem Yılmaz ile ayrılan Defne Samyeli, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Samyeli, "Benim özelim bana aittir. Özel hayatımla ilgili merakı tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok" dedi.

Bir buçuk sene önce aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yollarını ayırdı. Büyük aşkın bitmesine sebep olarak ihanet gösterilmişti. Tarafların hiçbir şekilde açıklama yapmadığı ayrılığın üzerinden bugün bir hafta geçti. Samyeli, çıkan iddialardan sonra sessizliğini bozdu.

“HAYRETLE İZLİYORUM”

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Defne Samyeli, “Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da ‘maksat haber olsun’ mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLARA KIYAMADI

Samyeli, eski sevgilisi Yılmaz ile çekildiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından kaldırmadı. Bunun yanı sıra ikili birbirini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.

