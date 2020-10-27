Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

Komedyen Cem Yılmaz, muhabirlerin "Serenay Sarıkaya ile ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi. Ancak iki ismin de Instagram'da birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmamış olmaları kafaları karıştırdı.

Dün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz’a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya soruldu. Komedyen “Ayrıldınız mı?” sorusuna “Evet ayrıldık” cevabı verdi.

Ancak hem 47 yaşındaki komedyenin hem de 29 yaşındaki oyuncunun Instagram hesaplarındaki fotoğrafları kaldırmadıkları görüldü.

Yılmaz’ın 21 hafta önce Instagram hesabında Serenay Sarıkaya ile birlikte oldukları “Şehrin hayhuyundan uzakta,doğanın bize sunduğu falan filan. Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız” notu ile paylaştığı fotoğraf duruyor.

Aynı şekilde Seranay Sarıkaya’nın Instagram hesabında sevgilisiyle paylaştığı tatil fotoğrafı silinmemiş durumda.

Hatta Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’ı etiketlediği başka bir fotoğrafı da hâlâ Instagram’da.

KIZDIRAN İDDİA

Komedyen Cem Yılmaz, son olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yılmaz’ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600 TL’ye kadar olan bilet fiyatları tepkiye yol açtı” şeklindeki habere tepki gösterdi.

“Böyle bir fiyat yok; hiç de olmadı” diyen Yılmaz, söz konusu haberlere ilişkin açıklık getirdi:

“Sıklıkla, abuk sabuk karaborsa sitelerinin gösteri biletlerini tuhaf fiyatlarla satmasını, bilerek, isteyerek bu şekilde haberleştirmek… ‘Kim bu karaborsa siteleri kim niye bu fiyata bilet satıyor'u sormamak normal olmuş. Böyle bir fiyat yok; hiç de olmadı. İlgilenenlere duyuru.”