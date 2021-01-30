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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya barıştı mı?

Geçen yılın en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz yollarını ayırmış ve bu olay magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Komedyenin Instagram hesabından yaptığı paylaşımı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın beğenmesi akıllara 'barıştılar mı?' sorusunu getirdi.

Güncellenme: 09:16, 30/01/2021
Haberler Magazin
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya barıştı mı?

Aşkları ortaya çıktıktan sonra günlerce konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, 10 ay boyunca ilişkilerini sürdürdü. Ancak ayrılık kararı alan ünlü çift, aşkları gibi ayrılıklarıyla da sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir anda yollarını ayıran çiftten beklenmedik bir hamle daha geldi.

Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın Instagram hesabından  Zafer Algöz ile şarkı söylediği anları paylaştığı gönderiyi beğendi. Sarıkaya’nın beğenisini gören takipçileri, ikilinin barıştıkları yönünde yorumlar yaptı.

Yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkaran Cem Yılmaz, basına yansıyan haberler sonrasında oyuncuyu yeniden takip etmişti.

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Yayınlanma Tarihi:09:11,