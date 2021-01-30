Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya barıştı mı?

Aşkları ortaya çıktıktan sonra günlerce konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, 10 ay boyunca ilişkilerini sürdürdü. Ancak ayrılık kararı alan ünlü çift, aşkları gibi ayrılıklarıyla da sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir anda yollarını ayıran çiftten beklenmedik bir hamle daha geldi.

Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın Instagram hesabından Zafer Algöz ile şarkı söylediği anları paylaştığı gönderiyi beğendi. Sarıkaya’nın beğenisini gören takipçileri, ikilinin barıştıkları yönünde yorumlar yaptı.

Yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkaran Cem Yılmaz, basına yansıyan haberler sonrasında oyuncuyu yeniden takip etmişti.

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